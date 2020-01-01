НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
«Эвертон» всем составом ушёл на карантин
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • UA-Футбол
  • Футбол России
  • TheUK.one
«Эвертон» на официальном сайте объявил, что весь состав команды и тренерский штаб помещены на карантин.В источнике
Подробнее о событии
alt

Все футболисты и персонал «Эвертона» изолированы. У игрока симптомы коронавируса

Sports.ru 06:17
alt

«Эвертон» ушёл на карантин из-за симптомов коронавируса у игрока. Дерби не состоится

Чемпионат 06:02
alt

У игрока «Эвертона» обнаружены симптомы коронавируса, в клубе введен карантин

Советский спорт 05:47 
реклама
Главное
Новости