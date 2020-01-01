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Тарханов рассказал, какие задачи ставит «Енисей» на следующий сезон
Sibnovosti.ru
  • Sibnovosti.ru
  • Футбол России
Главный тренер "Енисея" Александр Тарханов в интервью Rusfootball.info рассказал о задачах своей команды на старте сезона в ФНЛ.В источнике
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Тарханов: Кокорин, думаю, даже выше классом Зе Луиша и Адриано

Футбол России 09:09
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Футбольный «Енисей» вступает в новый сезон без задач

Sibnovosti.ru 31 июля в 04:31
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