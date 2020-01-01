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Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу
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Защитник бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщается на YouTube-канале бразильского издания Atenção Vascaínos.В источнике
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