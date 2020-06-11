Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу

Защитник бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщается на YouTube-канале бразильского издания Atenção Vascaínos.