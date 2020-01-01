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Агент рассказал об интересе к Алексею Миранчуку и Баринову в Европе
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Известный футбольный агент Александр Маньяков рассказал о том, в каких чемпионатах могут продолжить карьеру полузащитники «Локомотива» Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.В источнике
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Подробнее о событии
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Агент Маньяков: «У Кузяева есть варианты в Европе»

Soccer.ru 12:17 
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Агент рассказал об интересе к Алексею Миранчуку и Баринову в Европе

Metaratings 10:19
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Александр Маньяков: К Алексею Миранчуку проявляют интерес в Италии, к Баринову – в Германии

Советский спорт 10:05
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