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«Бавария» вновь стала чемпионом Германии по футболу
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«Бавария» досрочно завоевала чемпионство в Германии. В поединке 32-го тура Бундеслиги подопечные Ханс-Дитер Флика встретились с «Вердером».В источнике
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Дортмундская «Боруссия» поздравила «Баварию» с чемпионством

Sportbox.RU 01:31
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Дортмундская «Боруссия» поздравила «Баварию» с чемпионством

Матч ТВ 01:31
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«Бавария» вновь ликует, Хабиб готовит важное заявление. Главное к утру

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