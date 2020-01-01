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Футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса
УНИАН
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Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды. Повторное тестирование прошли 65 членов команды. В итоге чуть менее половины тестов дали положительный результат на коронавирус, сообщает пресс-служба «Карпат».В источнике
С чего всё начиналось
Львовский футбольный клуб «Карпаты» разместил сегодня на своем официальном сайте информацию о результатах состоявшегося тестирования, сделанного после того, как в команде были зафиксированы первые случаи коронавируса.
АТН 08:20
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