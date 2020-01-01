Футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса

Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды. Повторное тестирование прошли 65 членов команды. В итоге чуть менее половины тестов дали положительный результат на коронавирус, сообщает пресс-служба «Карпат».