Футбольный клуб «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом»

Пост был удален после появления негативных комментариев. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против авторов, объяснил ТАСС пресс-атташе "Сочи" Александр Груднев. Он считает, что профессиональный клуб не должен себя так вести.