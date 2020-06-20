Футбольный клуб «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом»
Пост был удален после появления негативных комментариев. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против авторов, объяснил ТАСС пресс-атташе "Сочи" Александр Груднев. Он считает, что профессиональный клуб не должен себя так вести.В источнике
С чего всё начиналось
Футбольный клуб "Сочи" принес извинения "Ростову" и его болельщикам за шуточную публикацию в Instagram перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Сочи" Александр Груднев. "Сочи" в пятницу на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.