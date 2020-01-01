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ГТРК АланияГТРК Алания
Футбольный клуб «Спартак-Владикавказ» расформируют
ГТРК Алания
  • ГТРК Алания
ФК «Спартак-Владикавказ» в ближайшее время расформируют, а весь персонал клуба направят в футбольную академию, которая начнет свою работу на базе спортшколы «Барс».В источнике
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Источник: «Спартак-Владикавказ» расформируют

Спорт-Экспресс 19:40
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Источник: владикавказский «Спартак» будет расформирован

Чемпионат 19:32
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Ossetia News: владикавказский «Спартак» расформируют. Команда в зоне «Юг» финишировала последней

Бомбардир.ру 17:27
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