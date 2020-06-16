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Футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование на участие в ПФЛ
Тульский футбол
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  • Тверские ведомости
Команда приступит к тренировкам со следующей недели. Тверские спортсмены будут выступать в зоне "Запад" ПФЛ.В источнике
Подробнее о событии
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Футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование РФС

Тверские ведомости 11:41
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Новый клуб «Тверь» получил право выступать в ПФЛ

Sport24.ru 08:59 
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Футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование на участие в ПФЛ

Soccer.ru 08:27 
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