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Футбольный клуб «Уфа» в домашнем матче уступил «Ростову»
Газета Республика Башкортостан
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Фото: архив пресс-службы ФК "Уфа" В матче прошлого тура уфимская команда на своём стадионе сыграла вничью со «Спартаком».В источнике
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