Коммерсантъ ЕкатеринбургФутбольный клуб «Урал» показал новую форму от NikeЕкатеринбургский футбольный клуб «Урал» показал спортивную форму на сезон-2022/23.Коммерсантъ ЕкатеринбургДомашний комплект уральцев выполнен в оранжево-зеленом цвете, гостевой — белый с оранжевыми и зелеными вставками.Soccer.ruСъемки ролика для представления формы проходили в уникальных местах: на Березовских песках, Каменных палатках и на «Екатеринбург-Арене».Матч ТВВ прошлом сезоне команда из Екатеринбурга заняла 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьВидеоФотоАвтовоспроизведениеКП - ЕкатеринбургЧемпионатПодробнее о событииТолько один клуб РПЛ презентовал форму на сезон-2022/2023. А у кого ещё она поменяется?Чемпионат11:00«Урал» – русская «Венеция»? Будут играть в яркой форме Nike, от которой отказался клуб из ИталииSports.ru09:56«Урал» презентовал новую форму на сезон-2022/23Soccer.ru05:57«Урал» представил выездной комплект новой формыФутбол России06:42«Урал» представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2022/23Матч ТВ04:35ФК «Урал» презентовал форму на новый сезонЕвропейско-Азиатские новости04:25«Урал» представил новую форму на сезон-2022/23Спорт-Экспресс04:15Показать ещёОценить12