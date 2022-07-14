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Коммерсантъ Екатеринбург
Коммерсантъ Екатеринбург

Футбольный клуб «Урал» показал новую форму от Nike

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» показал спортивную форму на сезон-2022/23.
Коммерсантъ Екатеринбург
Домашний комплект уральцев выполнен в оранжево-зеленом цвете, гостевой — белый с оранжевыми и зелеными вставками.
Soccer.ru
Съемки ролика для представления формы проходили в уникальных местах: на Березовских песках, Каменных палатках и на «Екатеринбург-Арене».
Матч ТВ
В прошлом сезоне команда из Екатеринбурга заняла 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Спорт-Экспресс

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