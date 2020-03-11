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Футбольный матч сборных России и Молдавии пройдет без зрителей
Metaratings
  • Москва 240:17
Ограничения связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Товарищеская встреча между Молдавией и Андоррой, назначенная на 26 марта в Тирасполе, также пройдет без зрителей.В источнике
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С чего всё начиналось
Соответствующее решение было принято на встрече представителей Федерации футбола Республики Молдова и Министерства образования, культуры и исследований республики, сообщается на официальном сайте спортивного ведомства.
РБК 07:20
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