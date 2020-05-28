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Сезон в Италии возобновится 13 июня
Беларусь Сегодня
  • Piter.tv0:20
  • Известия0:37
Чемпионат Италии возьмет рестарт 20 июня, а ответные полуфинальные матчи Кубка страны состоится неделей ранее. Об этом в четверг сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора. Главный спортивный функционер Италии подчеркнул, что страна выходит из спячки, связанной с пандемией коронавируса.В источнике
Винченцо Спадафора
итальянский политик
Италия возвращается к активной жизни, и с футболом должно происходить то же самое. Если динамика заражений изменится, нам придется вновь приостановить чемпионат. На этот случай у Федерации футбола Италии есть план B — плей-офф, а также план C — фиксация положения команд в таблице.РБКвчера в 15:01
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Чемпионат Италии возобновится 20 июня

Чемпионат вчера в 14:16
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Серия А возобновится 20 июня. Рестарт Кубка Италии запланирован на 13 июня

Sports.ru вчера в 14:10
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Кубок Италии возобновится 13 июня, Серия А — 20 июня

Sport24.ru вчера в 14:07 
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