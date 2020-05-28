Сезон в Италии возобновится 13 июня
Чемпионат Италии возьмет рестарт 20 июня, а ответные полуфинальные матчи Кубка страны состоится неделей ранее. Об этом в четверг сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора. Главный спортивный функционер Италии подчеркнул, что страна выходит из спячки, связанной с пандемией коронавируса.В источнике Италия возвращается к активной жизни, и с футболом должно происходить то же самое. Если динамика заражений изменится, нам придется вновь приостановить чемпионат. На этот случай у Федерации футбола Италии есть план B — плей-офф, а также план C — фиксация положения команд в таблице.РБКвчера в 15:01