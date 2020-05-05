Чемпионат России по футболу будет завершен досрочно

Как сообщает источник, РФС принял решение прислушаться к большинству клубов чемпионата России, которые выступают за досрочное завершение текущего сезона. Ранее сообщалось, что 12 клубов чемпионата России хотят, чтобы сезон был досрочно завершен.