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Чемпионат России по футболу будет завершен досрочно
Smolnarod.ru
  • Piter.tv0:46
Как сообщает источник, РФС принял решение прислушаться к большинству клубов чемпионата России, которые выступают за досрочное завершение текущего сезона. Ранее сообщалось, что 12 клубов чемпионата России хотят, чтобы сезон был досрочно завершен.В источнике
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С чего всё начиналось
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РПЛ завершит чемпионат-2019/20 досрочно

Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.
Спорт-Экспресс 11:57
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