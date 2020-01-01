Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в январе. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб шесть матчей во всех турнирах и отметился голом в ворота мадридского "Реала".