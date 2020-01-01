НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб
РБК
  • РБК
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Soccer.ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Sportbox.RU
  • LiveSport.ru
  • ODDS.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт день за днем
Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в январе. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб шесть матчей во всех турнирах и отметился голом в ворота мадридского "Реала".В источнике
6
Подробнее о событии
alt

Тренер «Бешикташа» попросил осуществить трансфер Смолова

Sport.ru 13:29
alt

Fotospor: «Бешикташ» намерен приобрести Смолова

Матч ТВ 11:50
alt

Fotospor: «Бешикташ» намерен приобрести Смолова

Sportbox.RU 11:50
реклама
Главное
Новости