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Фёдор Смолов прилетел в Испанию
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Прилетев, Смолов дал короткое интервью TV Galicia и заявил, что хочет остаться в «Сельте» и на следующий сезон. На данный момент права на игрока принадлежат московскому «Локомотиву». Ранее форвард покинул Испанию, чтобы на время пандемии коронавируса находиться с близкими в России.В источнике
С чего всё начиналось
Российский нападающий галисийского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов вернулся в Испанию на частном самолете и дал небольшое интервью телеканалу TV Galicia, сообщил у себя в Twitter корреспондент Radio Galega Виктор Лопес.
РБК 02:43
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Появилось видео, как Смолова встречали в Виго

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