Фёдор Смолов прилетел в Испанию

Прилетев, Смолов дал короткое интервью TV Galicia и заявил, что хочет остаться в «Сельте» и на следующий сезон. На данный момент права на игрока принадлежат московскому «Локомотиву». Ранее форвард покинул Испанию, чтобы на время пандемии коронавируса находиться с близкими в России.