Фёдор Смолов прилетел в Испанию
Прилетев, Смолов дал короткое интервью TV Galicia и заявил, что хочет остаться в «Сельте» и на следующий сезон. На данный момент права на игрока принадлежат московскому «Локомотиву». Ранее форвард покинул Испанию, чтобы на время пандемии коронавируса находиться с близкими в России.В источнике
С чего всё начиналось
Российский нападающий галисийского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов вернулся в Испанию на частном самолете и дал небольшое интервью телеканалу TV Galicia, сообщил у себя в Twitter корреспондент Radio Galega Виктор Лопес.