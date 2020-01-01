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Габулов раскритиковал Максименко за игру в дерби с ЦСКА
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Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов оценил игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в дерби против ЦСКА (1:3).В источнике
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Габулов раскритиковал Максименко за игру в дерби с ЦСКА

CT news 10:10
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Габулов раскритиковал Максименко за игру в дерби с ЦСКА

Metaratings 08:09
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Владимир Габулов заявил, что вратарь «Спартака» Максименко не справляется с давлением и был не готов к дерби с ЦСКА

BetOn 07:42
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