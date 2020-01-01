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Гаджи Гаджиев: «Врачи в Дагестане из-за коронавируса бросились на амбразуру. Спецодежды нет»
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что медицина в Дагестане оказалась не готова к пандемии коронавируса.В источнике
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Гаджиев – о коронавирусе: в Дагестане уже умерли более 40 медработников

Metaratings 12:42
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Гаджи Гаджиев: «Врачи в Дагестане из-за коронавируса бросились на амбразуру. Спецодежды нет»

Спорт-Экспресс 10:30
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