Гаджи Гаджиев: «Врачи в Дагестане из-за коронавируса бросились на амбразуру. Спецодежды нет»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что медицина в Дагестане оказалась не готова к пандемии коронавируса.