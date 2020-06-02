Гаджиев: Семин мог бы работать в одном из неплохо финансируемых клубов

Наставник "Махачкалы" Гаджи Гаджиев поделился мнением о будущем экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Семина, передает РИА "Новости". В источнике