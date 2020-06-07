Гаджиев объяснил, почему Макгрегор завершил карьеру
Президент организации Fight Nights Global Камил Гаджиев объяснил неожиданный поступок 31-летнего бойца MMA.В источнике Если он это сделал сейчас, то это сделано очень вовремя. Он знаменит, он богат, а самое главное — он одержал победу в последнем поединке. Для многих великих атлетов это важно — уйти на победной волне. Что будет дальше — сложно сказать.Pravda.Ru04:28
С чего всё начиналось
Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор мог заявить о завершении карьеры из-за отсутствия мотивации. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев. Ранее в воскресенье Макгрегор объявил о завершении карьеры.