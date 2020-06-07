Камил Гаджиев общественный деятель

Если он это сделал сейчас, то это сделано очень вовремя. Он знаменит, он богат, а самое главное — он одержал победу в последнем поединке. Для многих великих атлетов это важно — уйти на победной волне. Что будет дальше — сложно сказать.

Pravda.Ru

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