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Гаджиев объяснил, почему Макгрегор завершил карьеру
Fightnews.info
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Президент организации Fight Nights Global Камил Гаджиев объяснил неожиданный поступок 31-летнего бойца MMA.В источнике
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Камил Гаджиев
общественный деятель
Если он это сделал сейчас, то это сделано очень вовремя. Он знаменит, он богат, а самое главное — он одержал победу в последнем поединке. Для многих великих атлетов это важно — уйти на победной волне. Что будет дальше — сложно сказать.Pravda.Ru04:28
С чего всё начиналось
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Гаджиев: Макгрегор мог заявить о завершении карьеры из-за проблем с мотивацией

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор мог заявить о завершении карьеры из-за отсутствия мотивации. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев. Ранее в воскресенье Макгрегор объявил о завершении карьеры.
ТАСС Спорт 03:53
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