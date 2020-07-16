НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу«Локомотив» обыграл ЦСКА в 29-м туре РПЛВ «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отмененИванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка РоссииГайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евроОбщественная служба новостейГайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евроФутбол России119Моя Москва.онлайн1:03Сумма трансфера составила 8,5 млн евро, сообщает РИА Новости. По словам агента футболиста Матиаса Фавано, переговоры были сложными, однако обе стороны достигли соглашения.В источнике Комментировать17Подробнее о событии Гаич: «Я перехожу в отличную команду»Soccer.ru 19:24Адольфо Гайч: предварительное соглашение с ЦСКА достигнуто, я перехожу в отличную командуЧемпионат 18:52Агент: «Гайч принимает предложение ЦСКА, но сейчас мы ждем последних деталей соглашения»Sport24.ru 13:23 рекламаГлавноеМадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу«Локомотив» обыграл ЦСКА в 29-м туре РПЛВ «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отмененИванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка РоссииГайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евроНовости