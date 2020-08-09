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Газета.RuГазета.Ru
Гайч назвал самый важный трофей в истории ЦСКА
Спорт-Экспресс
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Новичок московского ЦСКА Адольфо Гайч назвал самый важный трофей в истории команды.В источнике
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Адольфо Гайч: игроки ЦСКА приняли меня с распростёртыми объятиями

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Газета.Ru 04:50
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Гайч: «ЦСКА – великий клуб. Хочу прославить его еще больше»

Бомбардир.ру 04:15
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