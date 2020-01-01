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Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Футбол России
  • Моя Москва.онлайн1:03
Сумма трансфера составила 8,5 млн евро, сообщает РИА Новости. По словам агента футболиста Матиаса Фавано, переговоры были сложными, однако обе стороны достигли соглашения.В источнике
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