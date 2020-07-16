НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроковАгент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКАСергей Иванов рассудит «Спартак» и «Зенит» в полуфинале Кубка России«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игруГол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VARГазета.RuАгент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКАФутбол России119Моя Москва.онлайн1:03Агент нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфа Гайча Матиас Фавано подтвердил подписание контракта с московским ЦСКА.В источнике Комментировать10Подробнее о событии Стала известна зарплата Гайча в случае перехода в ЦСКАМатч ТВ 08:40Стала известна зарплата Гайча в ЦСКАSport24.ru 07:47 Стала известна зарплата нападающего Гайча в ЦСКАMetaratings 07:43рекламаГлавное«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроковАгент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКАСергей Иванов рассудит «Спартак» и «Зенит» в полуфинале Кубка России«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игруГол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VARНовости