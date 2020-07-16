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Газета.RuГазета.Ru
Агент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Футбол России
  • Моя Москва.онлайн1:03
Агент нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфа Гайча Матиас Фавано подтвердил подписание контракта с московским ЦСКА.В источнике
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Стала известна зарплата Гайча в случае перехода в ЦСКА

Матч ТВ 08:40
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Стала известна зарплата Гайча в ЦСКА

Sport24.ru 07:47 
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Стала известна зарплата нападающего Гайча в ЦСКА

Metaratings 07:43
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