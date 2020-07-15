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«Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА
Bookmaker-ratings.ru
  • Городовой0:39
Буэнос-Айрес, 15 июля 2020, 10:53 — REGNUM Аргентинский нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может перейти не в ЦСКА, а в «Зенит». Об этом 15 июля сообщил журналист Хуампи Кабальеро в Twitter.В источнике
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