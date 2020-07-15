«Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА

Буэнос-Айрес, 15 июля 2020, 10:53 — REGNUM Аргентинский нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может перейти не в ЦСКА, а в «Зенит». Об этом 15 июля сообщил журналист Хуампи Кабальеро в Twitter.