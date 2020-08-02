Фабиан Бустос, агент Адольфо Гайча, рассказал, что его клиент прибыл в Москву и в ближайшее время должен подписать контракт с ЦСКА. «Адольфо прилетел в Москву, скоро он поедет подписывать контракт», — сказал Бустос в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.