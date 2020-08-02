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Гайч прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА
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Агент аргентинского нападающего Адольфо Гайча Фабиан Бустос заявил, что футболист прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. "Адольфо прилетел в Москву, скоро он поедет подписывать контракт", — цитирует Бустоса Sport24.В источнике
С чего всё начиналось
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Агент: «Гайч прилетел в Москву, скоро поедет подписывать контракт с ЦСКА»

Фабиан Бустос, агент Адольфо Гайча, рассказал, что его клиент прибыл в Москву и в ближайшее время должен подписать контракт с ЦСКА. «Адольфо прилетел в Москву, скоро он поедет подписывать контракт», — сказал Бустос в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.
Sport24.ru 05:02 
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