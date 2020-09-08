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Гайч принес ЦСКА победу над «Арсеналом» в товарищеской встрече
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Единственный мяч на 90-й минуте забил аргентинский новичок "армейцев" Адольфо Гайч.В источнике
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Гайч забил первый гол за ЦСКА

Матч ТВ 11:01
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Тульский «Арсенал» уступил ЦСКА в товарищеском матче

Тульские новости 11:00 
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Товарищеский матч. ПФК ЦСКА — Арсенал Т – 1:0

ПФК ЦСКА 10:50
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