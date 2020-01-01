Гайч заявил, что готов бросить вызов Дзюбе

Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.