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Гайч заявил, что готов бросить вызов Дзюбе
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Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.В источнике
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Гайч: «Готов бросить вызов Дзюбе и всем остальным»

Евро-футбол.ру 07:07
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«Я побыстрее»: Адольфо Гайч готов бросить вызов Артему Дзюбе

Спорт день за днем 07:01
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Гайч заявил, что готов бросить вызов Дзюбе

Metaratings 06:42
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