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Гайч заявил о намерении стать лучшим бомбардиром РПЛ
Газета.Ru
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"Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России", – приводит слова Гайча ресурс "Чемпионат".В источнике
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Новичок ЦСКА Гайч заявил, что намерен стать лучшим бомбардиром РПЛ и бросить вызов Дзюбе

BetOn 08:06
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«Я побыстрее»: Адольфо Гайч готов бросить вызов Артему Дзюбе

Спорт день за днем 07:01
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Гайч заявил, что готов бросить вызов Дзюбе

Metaratings 06:42
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