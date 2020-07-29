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«Галатасарай» предложил контракт Александру Кокорину
Газета.Ru
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Спортивный журналист и комментатор Нобель Арустамян у себя в Telegram-канале рассказал об интересе турецкого «Галатасарая» к нападающему Александру Кокорину.В источнике
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