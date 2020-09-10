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Галицкий построит новый стадион в Краснодаре и расширит парк
Юга.ру
  • Юга.ру
  • Кубань-Информ
  • ГЛАС.RU
  • Новая Кубань
Снос имеющегося тренировочного стадиона позволит расширить имеющийся парк возле стадиона «Краснодар». Новая арена, как отмечают эксперты, будет соответствовать уровню матчей Футбольной национальной лиги.В источнике
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