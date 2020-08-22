Ганчаренко: ЦСКА нужен был форвард такого плана, как Гайч
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что команда нуждалась в футболисте такого плана, каким является форвард Адольфо Гайч. Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского "Сан-Лоренсо" в начале августа. Соглашение с 21-летним нападающим рассчитано на пять лет.В источнике Нашей команде нужен был нападающий именно такого плана. Мне не нравятся форварды-столбы. В атаке должно быть постоянное движение. Гайч подходит под эти характеристики: агрессивный, взрывной, физически сильный.Bookmaker-ratings.ru08:13