Ганчаренко: ЦСКА нужен был форвард такого плана, как Гайч

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что команда нуждалась в футболисте такого плана, каким является форвард Адольфо Гайч. Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского "Сан-Лоренсо" в начале августа. Соглашение с 21-летним нападающим рассчитано на пять лет.