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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Ганчаренко назвал аргументы в пользу рестарта РПЛ
Матч ТВ
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Наставник московского ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о том, почему он выступает за рестарт сезона-2019/2020 российской Премьер-лиги.В источнике
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Ганчаренко назвал аргументы в пользу рестарта РПЛ

Евро-футбол.ру 00:59
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Пятый пошел: почему ЦСКА сохранил своего тренера

Известия вчера в 17:00
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