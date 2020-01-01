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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Ганчаренко объяснил ротацию состава перед матчем со «Спартаком»
Sportbox.RU
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  • Чемпионат
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч ТВ».В источнике
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Ганчаренко объяснил ротацию состава перед матчем со «Спартаком»

Евро-футбол.ру 11:48
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Ганчаренко объяснил отсутствие Дзагоева и Сигурдссона в стартовом составе ЦСКА на матч со «Спартаком»

Sportbox.RU 11:30
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Гончаренко объяснил, почему Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч со «Спартаком» в Кубке

Спорт-Экспресс 11:30
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