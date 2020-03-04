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Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА
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Тедеско после финального свистка подошёл к Гончаренко и протянул ему руку, но тот оттолкнул немецкого специалиста, отказавшись от рукопожатия. «Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России.В источнике
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