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Ганчаренко вернулся к исполнению обязанностей главного тренера ЦСКА
Евро-футбол.ру
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Сайт московского футбольного клуба ЦСКА сообщил, что Виктор Ганчаренко вернулся к исполнению обязанностей главного тренера.В источнике
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ЦСКА: с верой в будущее, не забыть о прошлом

РИА Новости 09:30
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Виктор Ганчаренко вернулся к работе

ПФК ЦСКА 05:15
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Виктор Ганчаренко остаётся в ЦСКА, решение клуб объявит сегодня

Спорт уик-энд 05:15
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