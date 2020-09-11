«Ганновер» интересуется полузащитником ЦСКА Бийолом

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в Германии. Словенский полузащитник попал в сферу интересов «Ганновера», который сезон-2020/21 проведёт во второй Бундеслиге.