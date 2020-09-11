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«Ганновер» интересуется полузащитником ЦСКА Бийолом
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в Германии. Словенский полузащитник попал в сферу интересов «Ганновера», который сезон-2020/21 проведёт во второй Бундеслиге.В источнике
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Бийол не рассматривает вариант с «Ганновером»

Sport24.ru 04:57 
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ЦСКА потеряет ведущего игрока? Бийол подписался на аккаунт «Ганновера» в Инстаграме

BetOn 04:08
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Бийол подписался на официальный Instagram «Ганновера»

Спорт-Экспресс 03:53
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