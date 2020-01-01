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«Ганновер» интересуется полузащитником ЦСКА Бийолом
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в Германии. Словенский полузащитник попал в сферу интересов «Ганновера», который сезон-2020/21 проведёт во второй Бундеслиге.В источнике
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Бийол может перейти из ЦСКА в «Ганновер» на правах аренды

Sports.ru 17:12
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«Ганновер» интересуется полузащитником ЦСКА Бийолом

Metaratings 16:41
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Kicker: Хавбек ЦСКА может перейти в клуб второй Бундеслиги

Матч ТВ 16:41
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