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Гарет Бэйл пожертвует медицине более 1 миллиона евро
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Нападающий Мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл пожертвует медицинским службам Испании и Уэльса более 1 миллиона евро.В источнике
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Бэйл пожертвует почти миллион фунтов на борьбу с коронавирусом в Мадриде и Уэльсе

Sports.ru 16:24
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Бэйл пожертвовал полмиллиона фунтов на борьбу с коронавирусом клинике, в которой родился

Спорт-Экспресс 16:09
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Гарет Бэйл пожертвует медслужбам Уэльса и Испании € 1 млн

Чемпионат 15:42
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