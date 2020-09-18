Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»

Гарет Бэйл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур", но по-прежнему принадлежит мадридскому "Реалу". "Газета.Ru" - о том, почему год в аренде у "шпор" может стать спасением для валлийца.