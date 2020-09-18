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Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»
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Гарет Бэйл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур", но по-прежнему принадлежит мадридскому "Реалу". "Газета.Ru" - о том, почему год в аренде у "шпор" может стать спасением для валлийца.В источнике
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Подробнее о событии
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Гарет Бэйл: «В „Реале“ я приобрел менталитет победителя. Хочу передать опыт игрокам „Тоттенхэма“»

Sports.ru 16:10
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«Я голоден до игры. Я мотивирован». Бэйл — о переходе из «Реала» в «Тоттенхэм»

Спорт-Экспресс 16:07
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«Я вернулся». Бэйл отреагировал на подписание контракта с «Тоттенхэмом»

Матч ТВ 13:53
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