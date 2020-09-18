НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Тоттенхэм» арендовал у «Реала» Гарета БэйлаБэйл вылетел в Лондон для завершения трансфера в «Тоттенхэм»«Реал» объявил о трансфере Серхио Регилона в «Тоттенхэм»Асенсио сменил номер в «Реале» на 11-й, принадлежавший БэйлуЗидан отреагировал на переход Бэйла в «Тоттенхэм»Главное«Урал» отреагировал на спорный гол Дзюбы в матче РПЛГарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Кубка России«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка СтэнлиЧистый убыток ЦСКА за прошлый год составил 66 млн долларовГазета.RuГарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»ODDS.ru20ODDS.ruBookmaker-ratings.ruLiveSport.ruSoccernews.ruТелеканал 360°Газета.RuSports.ruМатч ТВUA-ФутболЧемпионатРадио МаякBetOnSportbox.RUPrognozistRT на русскомФутбол РоссииLiveResult.RuСпорт день за днемSport24.ruГол.руГарет Бэйл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур", но по-прежнему принадлежит мадридскому "Реалу". "Газета.Ru" - о том, почему год в аренде у "шпор" может стать спасением для валлийца.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Нападающего «Реала» Гарета Бэйла арендует «Тоттенхэм» на один сезонТелеканал 360° 14:04Бэйл – тактический ребус для Моуринью. Его переход в «Тоттенхэм» нужнее Леви, а не ЖозеSports.ru 13:20«Тоттенхэм» объявил о возвращении БэйлаProstoProSport 13:41 рекламаЕщё по теме«Тоттенхэм» арендовал у «Реала» Гарета БэйлаБэйл вылетел в Лондон для завершения трансфера в «Тоттенхэм»«Реал» объявил о трансфере Серхио Регилона в «Тоттенхэм»Асенсио сменил номер в «Реале» на 11-й, принадлежавший БэйлуЗидан отреагировал на переход Бэйла в «Тоттенхэм»Главное«Урал» отреагировал на спорный гол Дзюбы в матче РПЛГарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Кубка России«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка СтэнлиЧистый убыток ЦСКА за прошлый год составил 66 млн долларовНовости