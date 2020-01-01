НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧеревченко назначен на пост главного тренера «Химок»Месси об уходе Суареса из «Барселоны»: ты не заслужил такого изгнанияПФК ЦСКА при жеребьевке Лиги Европы будет посеян в первой корзинеКолыванов оценил вылет «Ростова» из Лиги ЕвропыСпортивный арбитражный суд оправдал двух российских биатлонистокЧемпионатГарет Бэйл впервые прокомментировал уход из «Реала»Чемпионат13ЧемпионатSports.ruСпорт-ЭкспрессODDS.ruUA-ФутболSportliga.comГЛАС.RUФутбол РоссииSoccernews.ruFootballHDSoccer.ruСпорт день за днемSoccer365.ruНападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», впервые прокомментировал свой уход из стана «сливочных».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Бэйл впервые прокомментировал уход из «Реала» в «Тоттенхэм»Metaratings 05:06Бэйл: не жалею о времени в «Реале»Футбол России 03:54Гарет Бэйл впервые прокомментировал уход из «Реала»Чемпионат 03:28рекламаГлавноеЧеревченко назначен на пост главного тренера «Химок»Месси об уходе Суареса из «Барселоны»: ты не заслужил такого изгнанияПФК ЦСКА при жеребьевке Лиги Европы будет посеян в первой корзинеКолыванов оценил вылет «Ростова» из Лиги ЕвропыСпортивный арбитражный суд оправдал двух российских биатлонистокНовости