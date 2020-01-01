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Гарет Бэйл впервые прокомментировал уход из «Реала»
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», впервые прокомментировал свой уход из стана «сливочных».В источнике
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Подробнее о событии
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Гарет Бэйл — об уходе из «Реала»: «Я ни о чем не жалею, а просто стараюсь играть в футбол»

Матч ТВ 08:29
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Бэйл: не жалею о времени в «Реале»

Футбол России 03:54
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Гарет Бэйл впервые прокомментировал уход из «Реала»

Чемпионат 03:28
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