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Гари Невилл предложил доиграть матчи АПЛ за пределами Англии
PROСПОРТ Казахстан
  • PROСПОРТ Казахстан
  • РБК
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии считает, что оставшиеся матчи Премьер-лиги можно отыграть в другой стране. Невилл отметил, что АПЛ необходимо серьёзно отнестись к вопросу безопасности и играть матчи АПЛ в безопасной среде для футболистов и персонала.В источнике
Гари Невилл
британский футболист
Если Премьер-лига серьезно настроена проводить матчи в безопасной обстановке, то можно перенести матчи в две-три свободных от коронавируса страны, добраться в которые возможно за три-четыре часа. В Европе есть пара мест, где не было таких проблем с коронавирусом. Они смогу принять матчи АПЛ.
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