Гари Невилл предложил доиграть матчи АПЛ за пределами Англии
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии считает, что оставшиеся матчи Премьер-лиги можно отыграть в другой стране. Невилл отметил, что АПЛ необходимо серьёзно отнестись к вопросу безопасности и играть матчи АПЛ в безопасной среде для футболистов и персонала.В источнике Если Премьер-лига серьезно настроена проводить матчи в безопасной обстановке, то можно перенести матчи в две-три свободных от коронавируса страны, добраться в которые возможно за три-четыре часа. В Европе есть пара мест, где не было таких проблем с коронавирусом. Они смогу принять матчи АПЛ.