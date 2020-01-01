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Гарри Магуайр — об инциденте в Греции: я испугался за свою жизнь
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал свой арест после драки в одном из баров Миконоса (Греция).В источнике
Подробнее о событии
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«Они били меня по ногам, говоря, что моя карьера окончена». Капитан «Манчестер Юнайтед» рассказал подробности своего ареста в Греции

Матч ТВ вчера в 21:38
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Магуайр: «Я не сделал ничего плохого. Моя совесть чиста»

Soccer.ru вчера в 18:30
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Магуайр об инциденте в Греции: «Моя совесть чиста. Я был в панике и испугался за свою жизнь»

Sports.ru вчера в 17:57
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